El goleador de Universidad de Chile Eduardo Vargas se perderá el próximo partido del elenco azul ante Deportes Concepción luego de ser sometido a una operación.

De acuerdo a la información de Cooperativa Deportes, el ariete oriundo de Renca presentó una fractura de un metacarpiano por lo que será operado este mismo lunes.

Según la misma fuente, se trata de una operación simple, aunque estará con una para de 10 días por lo que se perderá el duelo de este fin de semana ante Deportes Concepción en Collao.

Para dicho partido Fernando Gago deberá mover el equipo, dado que la ausencia de Vargas se suma a las bajas de Marcelo Morales e Igor Lichnovsky, suspendidos por acumulación de amarillas y roja, respectivamente.