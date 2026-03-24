Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.0°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Ortiz valoró el triunfo de Colo Colo ante Deportes Concepción: "Vamos creciendo"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Tano" además elogió a su plantel, pues "los protagonistas son los jugadores".

Ortiz valoró el triunfo de Colo Colo ante Deportes Concepción:
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de la sólida victoria de Colo Colo, el técnico Fernando Ortiz valoró el cometido de sus pupilos ante Universidad de Concepción y como el equipo ha ido encontrando su mejor versión para ubicarse líder tanto en la Liga de Primera como en la Copa de la Liga.

"Lo digo siempre y lo reitero, los protagonistas de este deporte son los jugadores. Hoy llevaron a cabo un partido muy bueno y muy pensante. Lo poco que hemos trabajado lo entendieron", comentó a TNT Sports.

"En un torneo tan corto como la Copa de la Liga, teníamos que ganar para estar allá arriba y poder clasificar, pero el mérito de todo son los jugadores", añadió.

"Ahí vamos creciendo, lo importante es que ellos vayan entendiendo cuándo necesitemos un sistema u otro", cerró Ortiz en la transmisión oficial.

Posteriormente, el "Tano" profundizó que: "Hicimos un esfuerzo enorme todos los compañeros. Veníamos de un empate (ante Coquimbo Unido). Hoy conseguimos la victoria de muy buena manera".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada