Ortiz y el choque ante Coquimbo: "Todos los partidos son importantes, no solo este"

En la antesala del trascendental compromiso que Colo Colo sostendrá frente a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, el técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, dialogó con los micrófonos en el Aeropuerto de Santiago y aseguró que se trata de un partido importante, como todos los duelos que juegue el equipo.

"Todos los partidos son importantes. El de mañana no deja de ser tan importante como los demás. Si bien matemáticamente ganar nos clasifica directo, todos tienen el mismo peso", expresó Ortiz.

El entrenador se refirió a la ausencia de Maximiliano Romero, quien no viajó a la Región de Coquimbo: "Salió con molestias ante Concepción y no pudo recuperarse en estos días de trabajo. Mi filosofía es clara: si un jugador no está al cien, no viaja ni juega", expresó.

En cuanto a la evolución de Claudio Aquino, una pieza clave en el esquema del "Cacique", Ortiz mostró optimismo: "Está en plena recuperación. Se ha tomado días para desinflamar su rodilla. Hoy entrenó muy bien y a partir del jueves evaluaremos su situación para ver si llega al partido", explicó en relación al lance del fin de semana ante Ñublense en el retorno de la Liga de Primera.

Finalmente, el entrenador albo abordó cómo ve el nivel de la competencia y el rol de los jugadores jóvenes ante el calendario apretado: "El joven siempre tiene que estar preparado. Cuando se presentan situaciones donde hay que tomar decisiones, ellos han respondido bien. Saben que cuentan con la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros", dijo.

Recordar los albos marchan líderes del Grupo A con 10 puntos y son escoltados precisamente por Coquimbo con 8 unidades, por lo que un triunfo albo sellará su clasificación a las semifinales del torneo.

Una victoria pirata en cambio dejará al equipo de Hernán Caputto con la primera opción dado que en la última fecha -a jugarse en junio- ambos equipos juegan ante equipos eliminados.