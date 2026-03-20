Ortiz y el debut en Copa de la Liga: "La historia de Colo Colo obliga a ganar cada competencia"

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, adelantó lo que será el estreno del elenco albo en la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido este sábado, y dejó en claro que, pese a liderar la Liga de Primera, el "Cacique" no dosificará dadas las obligaciones que tienen como equipo.

"La historia de la institución indica que cada competencia que juguemos, hay que ganarla. La obligación de ser protagonistas va a estar siempre", señaló el estratega en conferencia de prensa, reafirmando que el objetivo es sumar un nuevo título a las vitrinas de Macul.

En lo deportivo, Ortiz confirmó que habrá movimientos en la pizarra. Joaquín Sosa quedó descartado para este duelo: "A Joaquín lo vamos a parar, no será considerado para esta convocatoria para que pueda competir el martes".

Por su parte, Tomás Alarcón, quien sufrió una fractura, podría ir al banco gracias al uso de una máscara protectora.

Otras ausencias sensibles son las de Javier Correa, quien se recupera de un desgarro, y la ya conocida rotación que permitirá ver en acción a jugadores con menos rodaje como Matías Fernández y el uruguayo Javier Méndez. "Por su manera de entrenar, se merecen una posibilidad mañana", indicó el DT.

Uno de los puntos más llamativos de la gestión del argentino en el Monumental ha sido su cercanía con el plantel. Ortiz explicó su filosofía de liderazgo: "Para mí lo primero es el ser humano. Me interesa si el jugador acompañó a su hijo al colegio o si llevó a su novia a cenar. El día de mañana nos van a recordar por la persona y no por los logros".

Esta armonía interna es, según el técnico, la mayor fortaleza del actual Colo Colo: "Hay un compañerismo y una armonía que resalto por sobre los nombres. Todos están comprometidos".

Sobre Coquimbo Unido, el próximo rival, Ortiz destacó su disciplina: "Es un equipo con un orden táctico muy visual, donde nadie da una pelota por perdida. Será difícil". Además, el duelo marcará el regreso de Cristián Zavala al Monumental, ahora con la camiseta "pirata". "Lo saludaré, es un jugador más que tuve la posibilidad de dirigir", comentó escuetamente.