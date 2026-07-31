Ortiz y el mercado de pases: No quiero salirme del enfoque de mañana ante Everton

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, habló en la antesala a su duelo de visitante contra Everton este sábado 1 de agosto (15:00 horas) y marcó la diferencia entre la concentración interna del equipo partido a partido y el ruido mediático que genera la compleja ventana de fichajes para el cuadro albo.

"Mañana tenemos un compromiso importante, donde no nos salimos del enfoque que significa enfrentar a un gran rival en una cancha difícil, con un estado del campo que quizás no es el adecuado, pero iremos a plantarnos como lo hacemos siempre en cada cancha a la que vamos y poder tratar de sacar un resultado positivo", expresó en conferencia de prensa.

"Obviamente respetamos al rival de turno como es Everton. Ha hecho un buen partido anteriormente con Calera. Tiene jugadores desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante y nosotros iremos a proponer y tratar de sacar un buen resultado como hacemos siempre. No voy a cambiar el sistema", analizó.

Ante las constantes consultas sobre el mercado de pases, Ortiz respondió reiteradamente que "lo más importante es el día de mañana. Mañana es un partido que tenemos que sacar adelante".

"Si hay algo que tengo bien claro y estoy enfocado es que mañana tenemos que hacer un buen partido. Todo lo que después suceda alrededor, es parte de. No quiero salirme del enfoque de mañana, aunque sea reiterativo", expresó.

También expuso que "de mi boca" nunca han salido nombres de candidatos a fichar y descartó entre risas la versión sobre una presunta molestia por la falta de refuerzos: "Estoy tranquilo... y no enojado".

"Lo vuelvo a reiterar, traer por traer no lo vamos a hacer. Sí obviamente que genera ruido el no incorporar, pero nosotros estamos bien y la directiva está haciendo los trabajos adecuados, en los tiempos adecuados que yo considero. Si se va a dar, se va a dar. No es algo que me preocupa ni estoy ansioso", sumó, en línea a anteriores dichos de Aníbal Mosa.

Respecto a la amplia distancia como líder del campeonato, Ortiz declaró que en la interna "bajo el mensaje cada vez que sucede una ventaja numérica. Saben que no hemos logrado nada, solamente son números que reflejan la posición que tenemos hoy. Si queremos sostener esa ventaja tenemos que pensar como si estuviéramos como iniciamos. No hay otra realidad

Por otro lado, contó que Lautaro Pastrán "ha trabajado bien esta semana" y será citado para el duelo de este sábado en Sausalito, mientras que a Marcos Bolados "estamos de a poquito llevándolo", pues "viene de una lesión que necesita confianza. Ya se ha integrado en muchos de los trabajos".