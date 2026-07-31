Liquidador de Sartor: "Azul Azul está en una situación patrimonial correcta"

El abogado Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, conversó con Cooperativa Deportes y abordó diversos puntos sobre el futuro del paquete accionario de Tactical Sport y el control de Azul Azul, concesionaria que maneja el club Universidad de Chile

Godoy aclaró que "Azul Azul es una sociedad que está en una situación patrimonial correcta, no tiene deudas ni está en liquidación. Quien está en liquidación es la sociedad que tenía la mayor cantidad de cuotas del fondo que era dueña de la sociedad Azul Azul. Hay harta agua arriba que cortar".

"La que está en liquidación es Asesorías e Inversiones Sartor: tiene una sociedad respecto de la cual tiene el 99 por ciento de las acciones de la Administradora de Fondos de Inversión Privada Sartor SA, que es a su vez administradora del fondo Tactical Sport; con el 90 por ciento y el otro 10 de Antumalal, de Michael Clark", puntualizó.

Godoy también explicó que la gran mayoría de los afectados por el Caso Sartor pertenecen a otros fondos de carácter público, a diferencia de Tactical Sport que es privado y cuyos únicos aportantes eran Sartor y Antumalal.

"Llama la atención que cuando Sartor adquirió el paquete de acciones que ostentaba Carlos Heller lo hizo mediante un fondo de inversión, un vehículo que se usa para otros fines. Es uno de los puntos que vamos a tener que resolver, porque es bastante complejo", señaló.

También marcó la diferencia con las quiebras de clubes en la década de los 2000, donde "los que quebraban eras las Corporaciones con derechos federativos. Hoy lo que está quebrando es el accionista de la sociedad concesionaria. Entonces, yo no voy a venir a intervenir en ese tema (deportivo). Lo único es controlar que el directorio haga un trabajo profesional, serio, con la independencia que corresponda".

"No debería afectar en nada porque lo que ocurre es un problema de accionistas. La operación de Azul Azul sigue de forma absolutamente normal", remarcó.

¿Qué pasará con el actual directorio de la U?

Respecto al futuro del directorio que dejó constituido Clark, con siete sillas bajo su nombramiento y Cecilia Pérez como presidenta, Godoy expuso que "no me corresponde" tomar decisiones.

"Somos tenedores de cuotas del fondo que es accionista de Universidad de Chile. Como accionistas, se eligió un directorio en abril y está vigente. A ese directorio le corresponde la administración", dijo, ratificando la mesa al menos hasta septiembre, cuando se constituya la junta de acreedores de Sartor.

Sobre por qué sigue el directorio pese a que Clark revirtió la compra de acciones de Tactical Sport que le daba el control de Azul Azul, Godoy aclaró que "la ley chilena dice que cuando se eligen directores en una Sociedad Anónima por parte de sus accionistas, esos directores adquieren una autonomía e independencia respecto al accionista que los nombró. Incluso, ellos no se deben al accionista, sino que se deben a la Sociedad".

"No tenemos intención, en ningún caso, de remover por ahora al directorio de Azul Azul, pero sí les reclamo lo que la ley nos pide, que no es nada extraordinario: Que ejerza su lealtad con la sociedad con total independencia de los accionistas del pasado o lo que puedan ser en el futuro", expresó el jurista.

"En la medida que eso se vaya cumpliendo, no tendremos mayores observaciones", complementó.

Sin embargo, también enfatizó que "estoy dando mi opinión personal, pero yo soy un administrador judicial que depende de una junta de acreedores, que se va a constituir el día 3 de septiembre y cuando ocurra podrán tomar decisiones en su caso y una de ellas puede ser cambiar el directorio; que se tiene que remover completo. En la legislación no hay remoción parcial".

"Por temas de gobierno corporativo no me gustan las remociones completas de directorio, porque tienen una continuidad de ciertos temas que se debe ir manteniendo. Remover a uno o ratificar a otro se verá en su minuto", señaló.

De todas formas, Godoy dejó claro que "soy un liquidador de forma provisional y los acreedores podrían elegir a otro que me reemplace".

La relación de Azul Azul y la Universidad

El liquidador también se refirió al diálogo que tendrá con la casa de estudios Universidad de Chile: "De partida no me toca vender el club, me toca vender las acciones; hago esa salvedad. Quiero cuidar mucho esa relación, por eso inmediatamente pedí una reunión mediante la ley del lobby con la prorrectora (Dorotea López), para efectos de poder coordinar y tomar todos los cuidados que quieran".

"Tengo la máxima voluntad por cuidar el nombre de Universidad de Chile, que independiente de cosas, es el gran valor que tiene Azul Azul. El nombre de Universidad de Chile es lo que le da una historia, un valor especial al club", aseveró.

"No tenemos fecha, pero sí tenemos respuesta y estamos tratando de coordinar. La agenda de la prorrectora es muy complicada, pero estoy disponible para que nos reunamos a la brevedad y tener estos cuidados", complementó.

"Independiente que uno apoye o condene a quienes están siendo formalizados, la institucionalidad del club se tiene que mantener ajeno a ese problema. Es importante porque el club supera estas coyunturas y debe mirar al futuro, sin ensuciarse con estos temas que son bastante lejanos", expresó.