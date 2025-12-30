Oscar Salomón asoma como opción para reemplazar la salida de Alan Saldivia
El defensor fue campeón de Argentina con Platense.
El defensor argentino Oscar Salomón, hoy en Platense pero cuyo pase pertenece a Boca Juniors, surgió como la primera opción para reemplazar la casi segura partida del uruguayo Alan Saldivia.
De acuerdo a la información de Cooperativa Deportes, el zaguero es seguido por el elenco albo dada su buena campaña con el "Calamar", donde jugó 38 partidos a lo largo de la campaña 2025, siendo clave en el título logrado por el equipo en el Apertura argentino.
Según la misma fuente, el pase del zaguero pertenece a Boca Juniors y una eventual compra implica un desembolso de unos dos millones de dólares.
Recordar que Colo Colo ya fichó a Matías Fernández para el puesto de lateral derecho y que está pronto a oficializar la llegada del también defensor Joaquín Sosa, quien ya se realizó los exámenes médicos.
Saldivia, en tanto, se mantiene a la expectativa dado que desde Blanco y Negro aún no hay una respuesta a Vasco da Gama.