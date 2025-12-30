Oscar Salomón asoma como opción para reemplazar la salida de Alan Saldivia

El defensor argentino Oscar Salomón, hoy en Platense pero cuyo pase pertenece a Boca Juniors, surgió como la primera opción para reemplazar la casi segura partida del uruguayo Alan Saldivia.

De acuerdo a la información de Cooperativa Deportes, el zaguero es seguido por el elenco albo dada su buena campaña con el "Calamar", donde jugó 38 partidos a lo largo de la campaña 2025, siendo clave en el título logrado por el equipo en el Apertura argentino.

Según la misma fuente, el pase del zaguero pertenece a Boca Juniors y una eventual compra implica un desembolso de unos dos millones de dólares.

Recordar que Colo Colo ya fichó a Matías Fernández para el puesto de lateral derecho y que está pronto a oficializar la llegada del también defensor Joaquín Sosa, quien ya se realizó los exámenes médicos.

Saldivia, en tanto, se mantiene a la expectativa dado que desde Blanco y Negro aún no hay una respuesta a Vasco da Gama.