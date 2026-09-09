Pastrán: Tenemos una diferencia muy grande, pero seguimos con humildad

El delantero de Colo Colo Lautaro Pastrán abordó la amplia ventaja que mantiene el cuadro "albo" en la parte alta de la Liga de Primera y aseguró que el plantel evita adelantarse a una eventual consagración, pese a estar 14 puntos por encima del segundo y tercer lugar.

"Obviamente, uno sabe que tenemos una diferencia de puntos bastante grande, pero mantenemos la humildad, los pies sobre la tierra. Aún no ha pasado, así que seguimos partido a partido", señaló el atacante.

El próximo desafío del conjunto dirigido por Fernando Ortiz será ante Deportes Concepción, rival que Pastrán espera que presente una propuesta cerrada. "Hoy estuvimos hablando con el 'Tano' y nos decía que va a ser un partido parecido a lo que fue contra Huachipato, un equipo cerrado, bien compacto, con línea de cuatro o línea de cinco", explicó.

El delantero también se refirió a su buen presente individual y reconoció que todavía espera seguir mejorando sus números. "Obviamente me gustaría meter más goles y más asistencias. Cinco goles más me gustaría", comentó.

Pastrán además manifestó su deseo de permanecer en Colo Colo para disputar la próxima Copa Libertadores. "Me encantaría. Jugar Copa Libertadores es otro campeonato aparte. Todavía no me he sentado a hablar con mi representante ni con el presidente, faltan muchos partidos todavía y obviamente me gustaría alzar un campeonato o más con Colo Colo", sostuvo.

Sobre su continuidad, añadió: "Siento que aún puedo dar más, puedo estar mejor físicamente y obviamente puedo ser un mejor jugador. Estoy tranquilo porque he podido demostrar lo que puedo aportar al equipo y me gustaría seguir acá", afirmó.

Finalmente, el futbolista también respondió sobre una eventual convocatoria a la selección chilena. "¿A qué jugador no le gustaría ir a la Selección? Pero me centro primero en el club, en jugar en Colo Colo. A mí no me han dicho nada, es todo rumor, así que estoy tranquilo", cerró.