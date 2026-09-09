Flagrancia de 24 horas: Congreso despachó primera ley de la ACOT

La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno de Kast vio despachada su primera ley: el aumento del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas para la detención de sospechosos de un delito.

La moción parlamentaria, a la cual se asignó urgencia por parte del Ejecutivo, tuvo el visto bueno unánime de la Cámara Baja esta jornada tras su paso por comisión mixta, lo que fue valorado por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

"Esas 24 horas son especialmente claves cuando se trata de delitos de alta connotación social y de menor complejidad. Estoy pensando en los robos, los portonazos y los abordazos", dijo.

"Las policías necesitan tener mayores facultades de actuación autónoma. No puede ser que nuestro Código les exija estar pidiéndole una autorización al fiscal para la realización de un conjunto de diligencias que son casi obvias, y que no nos llegue la información a la Fiscalía cuando los bienes ya fueron vendidos en una feria libre o se encuentran en el extranjero", expresó el persecutor.

La iniciativa mantiene mantiene en 12 horas el período de flagrancia para la detención realizada por particulares, mientras que para Carabineros, PDI y Gendarmería se sube a 24. En cuanto a la Policía Marítima, se incrementó a las 48.

Tensión por levantamiento administrativo del secreto bancario

En cuanto al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Financiera -que, no obstante, no está contemplado en la ACOT-, todavía persiste en la comisión mixta el nudo entre la oposición y el oficialismo sobre levantar el secreto bancario sin autorización judicial.

A la discusión, además, surgió otra preocupación sobre la actual Ley Fintech, manifestada por el senador PC Daniel Núñez.

"Apareció hace una semana atrás la noticia de cómo el Tren de Aragua sacó varios cientos de millones de pesos de Chile con una criptomoneda que creó. Lamentablemente, cuando votamos en el Congreso y analizamos la ley Fintech, no teníamos conciencia de cómo el crimen organizado usa el sistema financiero, que es lo que busca justamente combatir esta ley de inteligencia económica", sostuvo.

"Tengo una propuesta de indicación para abordar ese tema del beneficiario final de una criptomoneda y de una empresa Fintech, y así poder prever el uso por organizaciones criminales", adelantó el parlamentario opositor.

Ante esto, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, aseguró: "La vamos a estudiar. Todo el tema de la regulación de criptoactivos, sobre todo con la tecnología y lo rápido que va cambiando, puede ser algo un poquito más complejo. Tiene toda una serie con los intervinientes, con los exchanges, con cómo se monta todo el sistema también dentro del blockchain".