Pese a que adelantó su regreso, Vozinha quedará fuera del partido con Puerto Montt

El arquero caboverdiano Vozinha entrenó con normalidad en Colo Colo tras integrarse durante la jornada del domingo a los trabajos, aunque su anticipado regreso a Chile no cambiará los planes del cuerpo técnico y quedará fuera del partido de este martes ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile.

Vozinha sorprendió y regresó de inmediato a Chile durante la mañana del domingo, luego de finalizar su participación con Cabo Verde en las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Pese a su retorno anticipado y a trabajar con normalidad, Fernando Ortiz mantendrá a Eduardo Villanueva como titular frente a los puertomontinos, mientras Gabriel Maureira ocupará un lugar en la banca. De esta manera, Vozinha no será considerado para el encuentro pese a encontrarse nuevamente a disposición del plantel.

En cuanto a la formación, Colo Colo proyecta enfrentar la revancha con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Alvaro Madrid, Cristián Díaz, Gedeón Díaz; Marcos Bolados, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

El "Cacique" recibirá a Puerto Montt este martes desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, con ventaja de 1-0 luego del agónico gol de Pastrán en la ida disputada en Chinquihue.