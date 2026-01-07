Prensa brasileña afirmó que Alan Saldivia ya cerró su traspaso a Vasco da Gama

Mientras en Colo Colo se hacen los esfuerzos por buscar nuevos nombres en el mercado de pases, surgen los rumores de salidas que diezmarán un plantel que tendrá que afrontar tres torneos a partir de la temporada 2026.

Según el periodista brasileño Vene Casagrande, de SBT Río, la directiva de Blanco y Negro ya aprobó la salida del defensor uruguayo Alan Saldivia, quien manifestó explícitamente su intención de partir ante la oferta de Vasco da Gama por un monto de 1,5 millones de dólares.

Desde el propio portal también se afirma que el cuadro entrenado por Fernando Diniz contempla un acuerdo para hacerse con el 50 por ciento del pase, junto a una opción de adquirir un 20 por ciento adicional en el futuro.

De esta forma, quedó descartada cualquier fórmula de préstamo y se cerró una transferencia directa. Situación que obligará al cuadro de Macul a acelerar la oportunidad de buscar en Oscar Salomón al reemplazo ideal.

De todos modos, la situación se tratará este mismo miércoles en una reunión de directorio de Blanco y Negro.