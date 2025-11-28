¿Qué resultados necesita Colo Colo para meterse a la Sudamericana?

Colo Colo complicó seriamente sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, con una derrota ante Cobresal que obligó a los albos a esperar por otros resultados en el cierre de la Liga de Primera.

El "Cacique" quedó octavo con 44 puntos, a uno de Palestino y a dos de Audax Italiano, su rival en la última fecha.

Los colocolinos están obligados a ganar su último partido ante Audax y para llegar al partido final dependiendo de sí mismo necesita, al menos, que los itálicos enreden puntos con Ñublense el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas.

Si Audax empata con Ñublense: Un triunfo de Colo Colo ante los "itálicos" le dará la clasificación por diferencia de gol

Si Audax pierde con Ñublense: La hipotética victoria Colo Colo lo dejará un punto arriba del conjunto floridano

Más opciones se abrirán si Palestino también se llega a enredar en su visita Deportes La Serena, este sábado 29 de diciembre a las 18:00 horas, aunque aquello también depende de lo que el elenco tetracolor haga en su cierre contra Huachipato.

Si Audax y Palestino ganan, lo único que le quedaría a Colo Colo para la fecha 30 es derrotar a los "itálicos" y que en simultáneo Cobresal pierda con Ñublense el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas, para así desplazar a los "mineros" mediante la diferencia de gol.