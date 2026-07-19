Representante de Vozinha reconoció contacto de Colo Colo: "Veremos qué ocurre"

En medio de los rumores que lo vínculan con Colo Colo, el representante del portero Josimar Dias, más conocido como Vozinha, decidió referirse a la situación del jugador de 40 años que fue la revelación junto a Cabo Verde en la reciente Copa del Mundo.

En conversación con La Tercera, Adilson dos Santos afirmó que "Vozinha es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile, hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes".

De todas formas, el representante aseguró que "no es nada concreto y menos formal. A nuestro correo llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador".

"También se ha mostrado interés por Vozinha desde equipos de Venezuela. Incluso, hay tres o cuatro clubes de Brasil que han hecho algo parecido. Hay muchos intermediarios intentando tenerlo", ratificó.

Finalmente, Adilson dos Santos anticipó que "el club por el cual firme tiene que darle seguridad de que va a jugar, porque eso es lo que el profesional quiere. Veremos qué ocurre".