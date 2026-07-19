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Tópicos: País | Región de Coquimbo

Indagan hallazgo de osamentas humanas tras socavón provocado por temporal en Coquimbo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El descubrimiento se produjo de manera fortuita en el sector del humedal El Culebrón debido a un desprendimiento de tierra por las intensas lluvias.

La Brigada de Homicidios de La Serena se desplazó al lugar tras la instrucción de la Fiscalía Macro Zona Norte para iniciar los peritajes de rigor.

Indagan hallazgo de osamentas humanas tras socavón provocado por temporal en Coquimbo
 ATON (referencial)

Según los exámenes preliminares realizados en el sitio del suceso, los restos óseos corresponden a seres humanos y poseen una data de carácter antiguo.

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La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando en la identificación de restos humanos encontrados durante la tarde de este domingo en la comuna de Coquimbo.

El hallazgo quedó al descubierto producto de un socavón generado por el sistema frontal que afecta a la zona, específicamente en las inmediaciones del humedal El Culebrón, donde el agua removió sedimentos dejando a la vista las osamentas.

Tras el reporte del descubrimiento, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena aislaron el perímetro para realizar el examen médico-criminalista.

"A solicitud de la Fiscalía Macrozona Norte, funcionarios de esta unidad concurrieron al sector de El Culebrón de Coquimbo, puesto que hoy en horas de la tarde, a raíz del frente de mal tiempo, se encontraron diversas osamentas. Al análisis de estas, corresponden a osamentas humanas de data antigua", informó el comisario Cristian Jara, jefe de la BH La Serena.

Las primeras observaciones permitieron determinar que, si bien los restos presentan una data de varios años, no corresponden a hallazgos de pueblos originarios ni material arqueológico, lo que sitúa la investigación en un contexto de interés médico legal y policial.

Por orden del Ministerio Público, las osamentas fueron derivadas a las dependencias del Servicio Médico Legal. Allí, especialistas en antropología forense realizarán los estudios de ADN y cotejos necesarios para determinar si corresponden a alguna persona que figure en los registros de presuntas desgracias de la región o del país.

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