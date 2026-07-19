Sistema frontal: Cinco fallecidos, 1.950 damnificados y más de 33 mil aislados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este domingo un nuevo balance por el sistema frontal, que ya deja cinco fallecidos, cerca de 2.000 personas damnificadas y más de 33 mil aisladas producto de las intensas precipitaciones que han afectado desde las regiones de Atacama y La Araucanía.

La directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, confirmó que la quinta víctima fatal corresponde a un trabajador de la empresa CGE que se encontraba desaparecido en la comuna de Curepto, Región del Maule, mientras realizaba labores de reposición eléctrica para pacientes electrodependientes.

Según las cifras entregadas por la autoridad, la emergencia ha dejado 1.950 damnificados (mayoritariamente en las regiones de Valparaíso, Araucanía y Biobío), 33.246 personas aisladas (concentradas en las regiones de Atacama y Coquimbo), 1.091 albergados.

En cuanto a la infraestructura afectada, el catastro arroja:

34 viviendas destruidas.

1.087 con daño mayor.

14.446 con daño menor.

"Un nuevo sistema frontal iniciaría mañana en el sector de Paposo (Antofagasta) y entre mañana y el martes las precipitaciones se concentrarán entre Coquimbo y Biobío. Pedimos a las personas no acercarse a quebradas ni bordes de ríos", advirtió Cebrián.

Suspensión de clases

Debido a la saturación de los suelos y la continuidad de las precipitaciones, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció la ampliación de la suspensión de clases para este lunes 20 de julio.

La medida rige para:

Región de Coquimbo (toda la región).

Región de Valparaíso (zona continental).

Provincia del Huasco (Atacama).

Comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla (Atacama).

Comuna de San José de Maipo (Región Metropolitana).

El secretario de Estado destacó que se han intensificado los puentes aéreos, contando con siete helicópteros en Coquimbo y tres en Atacama para el rescate de personas y traslado de víveres a zonas como Alto del Carmen.

En el ámbito económico, el Gobierno anunció que el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) postergarán el pago de impuestos mensuales para los afectados de las zonas de catástrofe hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses.

Cortes de agua

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, se encuentra en "situación de aislamiento", por lo que Vialidad "tiene duplicada la maquinaria en todo este sector".

Por otro lado, junto al biministro Alvarado, explicaron que la turbiedad en los caudales obligó a realizar cortes de agua potable en La Serena y Coquimbo, cuya reposición se espera para la mañana de este lunes. A esto se sumó un corte programado desde las 22:00 horas del domingo para las comunas de Huasco y Freirina.