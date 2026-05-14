Revelan carta de carabineros imputados por muerte de Martina y Mylan

Los dos carabineros imputados por la muerte de Martina y Mylan, jóvenes hinchas de Colo Colo que fallecieron en abril de 2025 en la previa del duelo de Copa Libertadores ante Fortaleza, escribieron una carta de puño y letra para expresar su convicción de no haber actuado con dolo y de no participar directamente de los hechos que se les acusa.

"Tenemos la convicción y tranquilidad de no haber actuado con intención de causar daño alguno, ni de haber participado directamente en los hechos que hoy enlutan al país", señalaron los uniformados en una misiva a la cual tuvo acceso Meganoticias.

En la carta, los exfuncionarios enfatizaron que, más allá de su labor en Carabineros, el suceso les impacta en su faceta personal: "Como funcionarios policiales y también como personas, padres, hijos y ciudadanos, nos golpea profundamente lo ocurrido aquella jornada", expresaron.

Finalmente, hicieron un llamado a la mesura y al respeto: "Queremos pedir prudencia, respeto y humanidad. Detrás de cada uniforme hay personas que también sufren, reflexionan y cargan emocionalmente con el impacto de una tragedia que jamás hubiésemos querido presenciar", manifestaron.

Recordar que Mylan Liempi (12) y Martina Pérez (18) fallecieron trágicamente el 10 de abril de 2025 en las afueras del Estadio Monumental, presuntamente atropellados por un carro policial durante incidentes de ingreso al recinto.