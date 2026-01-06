Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Salomón Rodríguez dejó la concentración de Colo Colo y definió su nuevo destino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El uruguayo será jugador de Montevideo City Torque.

Salomón Rodríguez dejó la concentración de Colo Colo y definió su nuevo destino
Luego de una magra campaña 2025, finalmente el delantero uruguayo Salomón Rodríguez dejará Colo Colo y buscará relanzar su carrera en Montevideo City Torque.
De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el jugador dejó la pretemporada que el cuadro albo está realizando en Pirque para avanzar en sus negociaciones con el cuadro uruguayo, al cual partirá en calidad de préstamo.
Rodríguez llegó al elenco albo a inicios del año pasado desde Godoy Cruz con gran cartel, pero en 26 partidos jugados apenas marcó tres goles.
Rodríguez se formó en Rentistas de Uruguay antes de partir al conjunto mendocino en 2022, por lo que con su llegada al cuadro celeste firmará su retorno a la liga uruguaya.

Política de Privacidad

