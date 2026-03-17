Quintana descartó "farra fiscal" en gobierno anterior y lamentó "guadañazo" de Kast a la gratuidad

El presidente del PPD, Jaime Quintana, descartó en Cooperativa la existencia de una "farra fiscal" en el gobierno de Gabriel Boric y aseguró que las dudas sobre gastos podrían haber sido aclaradas en bilaterales si no se hubiera registrado un quiebre entre las autoridades salientes y entrantes.

En El Primer Café, el senador manifestó que "se le está pegando un guadañazo fuerte a una de las políticas mejor evaluadas por la ciudadanía, como es la gratuidad en la educación, que viene desde Bachelet II y que venía al alza, entonces se busca un criterio para limitarla y excluir a algunos postulantes solo por un tema de edad, y francamente no creo que sea mucho lo que se ahorre por ahí".

"No creo que haya farra, de ninguna manera, creo que estos recursos de las subvenciones escolares y que estén apareciendo estas dudas es simplemente porque el gobierno de Kast los últimos tres o cuatro días interrumpió las conversaciones y se suspendieron bilaterales y yo estoy seguro que esos temas de recursos pueden ser aclarados inmediatamente", recalcó.

Desde la FRVS, su presidenta Flavia Torrealba dijo que "hay trabajo avanzado, hay un montón de cuestiones con las que estamos de acuerdo, en seguridad, migración, hay disímiles criterios en algunos puntos. Sin embargo, decir que es un gobierno de emergencia es una completa exageración, entonces yo creo que si nos vamos a relacionar políticamente y están esperando cooperación de las oposiciones, yo también creo que hay que guardar el tono".

Oficialismo defiende recortes

En el oficialismo, la vicepresidenta de la UDI María José Hoffmann destacó que "nadie quiere asumir un gobierno rebajando los presupuestos ministeriales, nadie quiere hacer ningún recorte de ningún tipo y acá yo quiero ser súper clara, esto también lo hizo el Presidente Boric. En el gobierno anterior se rebajaron derechos sociales, lo podemos ver por ejemplo en la rebaja de un 26 por ciento de la subvención de mantenimiento para las escuelas públicas de todo nuestro país".

"Hubo recortes porque había que parar de alguna forma la farra en materia fiscal (...) a mí me preocupa también lo que han anunciado, que están estudiando lo del Mepco, porque tiene una influencia directa en la ciudadanía, pero si el gobierno anterior se equivocó durante cuatro años en calcular los ingresos que iba a gastar, si hoy día no tenemos ahorro y no hay plata en caja, terminemos con la farra, alguien tiene que poner el stop", agregó.

Por su parte, Pedro Pizarro (RN) manifestó que "está dentro de las emergencias que se señalaron se iban a atacar. Tenemos proyectos en materia de seguridad, de reactivación, que esperamos que avancen prontamente. Es esperable que ocurra, el gobierno tiene que tomar la manija, porque es colegislador y tiene atribuciones bien relevantes en lo que se va discutiendo".

"Está dentro de la línea de las emergencias y lo que esperamos es que avance pronto (...) la señal es importante, porque marca por donde va (el gobierno)", puntualizó.