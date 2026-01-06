Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Salomón Rodríguez evaluó su paso por Colo Colo: No cumplí las expectativas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero uruguayo abandonó el país este martes para continuar su carrera en el fútbol charrúa. En su despedida, realizó una dura autocrítica sobre su rendimiento en el "Cacique" y agradeció el cariño de los hinchas.

Salomón Rodríguez evaluó su paso por Colo Colo: No cumplí las expectativas
El paso del delantero Salomón Rodríguez en Colo Colo terminó y dará un salto a Montevideo City Torque. El delantero uruguayo se presentó este martes en el Aeropuerto Internacional de Santiago antes de embarcarse rumbo a su país natal, donde buscará relanzar su carrera tras una temporada donde no logró consolidarse en el cuadro de Macul.

En diálogo exclusivo con Cooperativa Deportes, el atacante realizó un sincero balance de su estadía en el Monumental. "Feliz, creo que por ahí no cumplí con las expectativas, pero bueno, buscaré sumar minutos, buscar rodaje y nada... el objetivo es ese, volver a jugar y a competir", reconoció el futbolista.

Consultado por nuestro medio sobre las razones de su bajo rendimiento, Rodríguez no eludió la responsabilidad. "¿Qué faltó? Yo creo que un poco de todo. Por ahí no se me dieron las cosas, pero bueno, ahora buscaré tratar de cambiar el aire y volver de la mejor manera", explicó a los micrófonos de Cooperativa.

Sobre su futuro, el jugador valoró el hecho de retornar a una liga que conoce bien. "Es un desafío para mí. Conozco el fútbol uruguayo, tengo a mi familia cerca, mis amigos cerca, creo que es un buen cambio, un buen aire para volver a ganar confianza", señaló.

Finalmente, el charrúa envió un mensaje a la fanaticada alba antes de dejar suelo chileno: "Agradecerle, agradecerle por el cariño de siempre y nada... por ahí no cumplí con sus expectativas, pero bueno, volveré de la mejor manera".

