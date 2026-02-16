Síguenos:
Lucas Bovaglio y Alan Robledo anticiparon debut de O'Higgins en la Copa Libertadores

Publicado: | Fuente: O'Higgins TV
En la antesala del choque entre O’Higgins y Bahía por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio El Teniente, el capitán celeste, Alán Robledo, junto al técnico Lucas Bovaglio, anticiparon el desafío frente al elenco brasileño. El “Capo de Provincia” volverá a disputar un torneo internacional después de doce años.

