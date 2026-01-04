Se adelantaron: Conocida tienda brasileña lanzó las camisetas 2026 de Colo Colo

Tras una serie de filtraciones, las camisetas 2026 de Colo Colo quedaron confirmadas tras un prematuro lanzamiento a la venta en Brasil, antes de la presentación oficial de las prendas.

La marca Adidas ya había puesto a la venta la indumentaria de entrenamiento y los jugadores la lucieron en el inicio de la pretemporada, pero la reconocida tienda online Futfanatics sorprendió al publicar las casaquillas local y visitante del "Cacique".

El involuntario spoiler confirmó las filtraciones, que resultaron ser -justamente- las fotos producidas por la mencionada tienda, pues utiliza modelos propios para presentar todos los productos.

La camiseta local es completamente blanca salvo por las icónicas tres tiras de la marca, pero con un diseño aplicado en gofrado: Un patrón repetido que forma "Colo". En la nuca presenta como jocktag la franja del escudo con el nombre del club.

Respecto a la visitante, sigue de color negro pero cambió el color secundario de negro a rojo. Aunque esa camiseta también es lisa, el cuello y puños versan "Colo Colo" con un motivo inspirado en los patrones tradicionales mapuche, además de tener en la parte posterior tres kultrunes de colores.

Cabe aclarar que si bien Futfanatics tiene alcance internacional, las camisetas de Colo Colo solo se lanzaron a la venta en la web local para Brasil, por lo que los hinchas tendrán que esperar por el estreno oficial en Chile para poder adquirirlas.