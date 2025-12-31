Se quedará en España: Esteban Andrada descartó su llegada a Colo Colo

Pese a los acercamientos y el deseo inicial del jugador por vestir la camiseta de Colo Colo, la opción de ver al arquero argentino Esteban Andrada en el Estadio Monumental se descartó definitivamente.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el propio portero argentino cumplirá su contrato con Real Zaragoza hasta mayo de 2026 debido a su alto salario y la exigencia que tiene el club español.

Con esto, el técnico Fernando Ortiz pierde a su principal candidato para custodiar el arco "albo", obligando a la gerencia deportiva de Colo Colo a buscar otra opción ante la salida de Brayan Cortés a Argentinos Juniors.

De esta manera, el "Cacique" tendrá que apuntar hacia el joven Jaime Vargas de Deportes Recoleta, portero que esta temporada se consolidó como titular con 21 años y sumó 32 apariciones donde dejó diez veces su arco en cero durante la Liga de Ascenso.