Accidente en Renca: Habilitan dos pistas de calzada hacia el sur

VíasChile confirmó que este viernes se habilitarán las dos pistas de la calzada al sur de General Velásquez, tras el accidente registrado ayer en la comuna de Renca y que dejó cuatro víctimas fatales.

A través de un comunicado, la empresa detalló que durante la tarde del jueves "los equipos de la Sociedad Concesionaria Autopista Central ingresaron al sector afectado por la explosión de un camión que transportaba gas para retirar los dos camiones siniestrados, siete vehículos y dos motos, evaluar daños a la infraestructura y realizar labores de limpieza y reparaciones en la ruta".

"Para ello, se autorizó el ingreso de grúas pesadas y camiones rampla y se ejecutó el retiro de cerca de 30 defensas de hormigón dañadas que hubo que reemplazar", precisaron.

El texto continúa precisando que "hoy, tras más de 17 horas de trabajo, informamos que la calzada al sur habilitará sus dos pistas. En tanto, la calzada en dirección norte mantendrá una pista restringida en el sector del accidente (kilómetro 8,4). Esto, debido a que no se reportaron daños significativos en el asfalto que puedan afectar la seguridad de los usuarios y que, además, el pavimento se mantuvo húmedo durante la contención de la situación".

"Desde el inicio de la emergencia, VíasChile mantuvo activado su protocolo operativo y desplegó equipos de tres de las rutas que opera y que están próximas al incidente: Autopista Central, Autopista Nueva Aconcagua y Autopista Los Libertadores. Además, mantuvo ambulancias y camiones tolva en terreno para apoyar la contención, gestión de tráfico y seguridad en la zona", finalizan.