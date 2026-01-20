Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Sebastián Pérez es opción de Colo Colo para reforzar el arco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La gerencia deportiva piensa en incorporar a un meta para el 2026.

Sebastián Pérez es opción de Colo Colo para reforzar el arco
La conformación del plantel de Colo Colo para la temporada 2026 entró en fase decisiva y ante la alternativa de reforzar el puesto de arquero, algo solicitado por el cuerpo técnico, el nombre de Sebastián Pérez tomó fuerza en las últimas horas en las oficinas de Blanco y Negro.

La gerencia deportiva liderada por Daniel Morón sumó a sus opciones al meta nacional, actualmente en Palestino, quien se posicionó como una carta real para arribar al Estadio Monumental.

Otro nombre que se mencionó en la carpeta de la directiva fue el de Matías Dituro, quien se encuentra en Elche como suplente.

