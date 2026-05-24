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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Tomás Alarcón fue expulsado ante Universidad Católica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante de Colo Colo recibió segunda amonestación en los descuentos.

Tomás Alarcón fue expulsado ante Universidad Católica
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El volante Tomás Alarcón fue expulsado en Colo Colo durante los descuentos del partido ante Universidad Católica por la Liga de Primera, en el Claro Arena.

El centrocampista recibió la segunda tarjeta amarilla en el minuto 93 por una falta cerca del área propia.

Por esta expulsión, Alarcón se pierde el compromiso ante La Serena, del 30 de mayo.

Es la primera tarjeta roja para Colo Colo en el actual torneo.

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