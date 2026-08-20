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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Tomás Alarcón renovó de forma automática su contrato con Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El vínculo se extendió hasta el final de la temporada 2027.

Tomás Alarcón renovó de forma automática su contrato con Colo Colo
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El volante Tomás Alarcón renovó de forma automática su contrato con Colo Colo, tras cumplir una de las cláusulas que firmó cuando llegó al Cacique en 2025.

Según información de Cooperativa Deportes, la cláusula estipulaba que Alarcón debía cumplir una cierta cantidad de minutos y partidos jugados, y dicha meta se logró en el pasado duelo ante O'Higgins en la Liga de Primera.

Con esta renovación, Alarcón, de 27 años, extendió su vínculo hasta el final de la temporada 2027.

El próximo partido de Colo Colo será el domingo 23 de agosto ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en el Superclásico 200, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

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