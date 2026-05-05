TVN y Colo Colo se unen para nueva teleserie vertical inspirada en sus tetracampeonas

TVN vuelve a innovar en su ecosistema digital y da un nuevo paso en la ficción vertical con una inédita alianza con Colo Colo para desarrollar su próxima teleserie, inspirada en el exitoso plantel femenino del club, actual tetracampeón del fútbol chileno.

La producción, llamada "Fuera de Juego", será grabada mayoritariamente en locaciones reales de Colo Colo, incluyendo el Estadio Monumental, galerías, canchas de entrenamiento y camarines, lo que construye un relato íntimo y apasionado en el corazón del fútbol femenino, mostrando el detrás de escena de un equipo de alto rendimiento donde todo está en juego.

La historia sigue a "Natalia", una talentosa goleadora que ve su carrera y su vida personal entrelazarse peligrosamente cuando inicia un romance secreto con su entrenador, en medio de una exigente competencia por alcanzar una oportunidad internacional. En este entorno marcado por la presión, los celos y las ambiciones cruzadas, la protagonista deberá enfrentar un dilema mayor: elegir entre el amor o su futuro profesional.

Manteniendo el sello ágil y adictivo de las ficciones verticales que TVN ha impulsado con éxito y que con sus tres títulos anteriores ya superan los 100 millones de visualizaciones.

"Para TVN, desarrollar este proyecto junto a Colo-Colo es una oportunidad única de conectar dos mundos que generan una enorme pasión en las audiencias: el fútbol y las teleseries. Además, nos permite entrar de lleno en el universo del plantel femenino tetracampeón, que hoy es un referente de talento, esfuerzo y éxito. Esta alianza no solo potencia el valor de nuestras historias, sino que también las ancla en un territorio real, reconocible y profundamente identitario para el país", explicó Javier Goldschmied, director de programación de TVN.

"Para nosotros, como institución, es motivo de orgullo abrir nuestras puertas a iniciativas que conectan el fútbol con la cultura, la creatividad y las nuevas audiencias. Esta alianza con TVN no solo pone en valor la rica historia de Colo Colo, sino que también releva el fútbol femenino y el esfuerzo de tantas jugadoras que han sido parte de este camino", señaló Aníbal Mosa.

El elenco está encabezado por Antonia Reyes como "Natalia", junto a Christóbal Gallardo en el rol del entrenador "Bruno", y América Navarro como "Mabel", la mejor amiga convertida en rival.