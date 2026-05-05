Megarreforma: CPC afirma que rebaja de impuesto "generaría 210 mil empleos adicionales"

El plan de reconstrucción nacional, proyecto emblema del Gobierno de José Antonio Kast, se tramita esta jornada con una renovada suma urgencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, que desarrolla audiencias públicas con distintos organismos para su discusión.

En ese contexto, a nombre de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), su director de Políticas Públicas, Cristóbal Gamboni, afirmó que la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% que contempla el proyecto "generaría 210 mil puestos de trabajo adicionales".

"A diferencia de la tendencia que ha ido aumentando impuestos, en el resto de los países ha ido bajando, y eso obviamente nos hace perder competitividad en el concierto internacional", sostuvo Gamboni.

"Entiendo que hoy día estaba publicando la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril), una de nuestras ramas, un estudio que dice que bajar la tasa de impuesto de primera categoría de 27 a 23%, ese solo hecho generaría 210.000 puestos de trabajo adicionales", añadió.

El representante de la CPC también reiteró que la propuesta del Gobierno va en la dirección correcta para la reactivación de la economía y la dinamización del empleo.

CChC: exención del IVA a la vivienda no implicaría siempre una reducción del 19% en los precios

La megarreforma del Ejecutivo también contempla eximir durante un año el pago del IVA a la compraventa de viviendas nuevas, con el fin de reducir los precios inmobiliarios y estimular la demanda.

Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Orlando Sillano, volvió a advertir que la exención del IVA no necesariamente implica que los valores se reduzcan en un 19%.

"El conocimiento de la gente está en que el IVA es del 19%. Va a ser difícil que entiendan los compradores que este IVA no va a ser el 19%, sino que va a ser un IVA variable de acuerdo al proyecto específico, a lo que haya costado el terreno y al IVA de crédito acumulado que tengan las empresas".

"Por lo tanto, el cálculo de ese IVA que se va a poder descontar en cada operación, la verdad es que va a ser variable", enfatizó.

Organismos de capacitación acusan que Hacienda se basa en "datos erróneos" para acabar con el Sence

En la sesión de esta mañana también expusieron diversos representantes de organismos técnicos de capacitación, que advirtieron sobre la pérdida de 30 mil empleos directos y 80 mil indirectos por el cierre de 100 mil pymes debido al fin de la franquicia tributaria a través del Sence.

Los organismos intentaron despejar mitos que según ellos denuncian que "la franquicia se ha prestado para abusos", pese a que -afirmaron- no hay denuncias ni condenas por estas acciones.

Además, aludieron a un documento de Contraloría que fue referenciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para justificar la medida: el informe 631, que indicó 12 ajustes "necesarios y urgentes" que se deben aplicar en el Sence por el uso de los recursos que el organismo administra en el fondo de capacitación, pero que no tienen que ver con la franquicia tributaria.

A raíz de ello, María Cecilia Reinoso, presidenta de la asociación gremial Alianza Mujeres en la Capacitación, hizo un llamado a los parlamentarios y lanzó una advertencia particular a Quiroz: "Le pido que rectifique con sus asesores la data con la cual está respaldando el artículo 26 de este proyecto de reconstrucción nacional. No es serio para la industria tomar decisiones con datos erróneos", aseveró.