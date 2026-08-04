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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Una bienvenida Monumental: Colo Colo presentará a Vozinha este miércoles ante los hinchas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento será gratuito en la tarde de este miércoles 5 de agosto.

Una bienvenida Monumental: Colo Colo presentará a Vozinha este miércoles ante los hinchas
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Colo Colo realizará un evento especial este miércoles en el Estadio Monumental para presentar a los hinchas albos al arquero Vozinha, estrella de Cabo Verde en el pasado Mundial 2026.

El guardameta de 40 años fue presentado ante los medios este martes y fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien reveló este evento de bienvenida ante su público en el recinto de Macul.

La bienvenida arrancará a las 17:00 horas (21:00 GMT) y se extenderá hasta las 19:45 horas aproximadamente, con diferentes actividades para los colocolinos.

Este evento es con entradas gratuitas, las cuales deben ser canjeadas por los hinchas albos para poder ser parte la bienvenida a Vozinha.

Todos los detalles los podrás seguir en nuestras plataformas.

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