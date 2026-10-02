Una buena para Colo Colo: Joaquín Sosa volvió a los entrenamientos

Colo Colo sumó una buena noticia de cara a la revancha de cuartos de final de la Copa Chile ante Puerto Montt con la vuelta a los entrenamientos del zaguero Joaquín Sosa, quien había estado fuera de las canchas por un edema en el cojinete plantar izquierdo.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el defensa uruguayo quedó a disposición del DT Fernando Ortiz, quien señaló entender su problema físico debido a que padeció la misma lesión en su etapa como futbolista.

Debido a esto, el estratego optó por recuperarlo de forma lenta para tenerlo en plenitud en el campeonato nacional, con la opción de ser alternativa en la Copa Chile.

Sosa fue baja en el "Cacique" por poco más de un mes, habiendo disputado su último partido el 30 de agosto en la goleada 5-1 ante Audax Italiano en la Liga de Primera.

En la serie ante Puerto Montt en Copa Chile, Colo Colo tomó ventaja tras un agónico triunfo 0-1 ante el elenco albiverde en Chinquihue.

En cuanto al compromiso de vuelta, se disputará el martes 6 de octubre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.

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