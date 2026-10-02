Fadop: Chile registra por primera vez más niños esperando adopción que familias inscritas

En conversación con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, la directora ejecutiva de la Fundación Chilena de la Adopción y Familia (Fadop), Alejandra Ramírez, advirtió un complejo escenario en materia de infancia en Chile, detallando que, a junio de 2026, cerca de 17.000 niños, niñas y adolescentes se encontraban en sistemas de cuidados alternativos (residencias o familias de acogida).

Si bien la mayoría está en procesos de revinculación con su entorno de origen, unos 500 niños anuales ya han cumplido con todas las etapas legales y se encuentran en condiciones de ser adoptados tras agotarse las instancias judiciales o tratarse de abandonos.

En ese contexto, Ramírez visibilizó un hito inédito en el sistema nacional: "Por primera vez en muchos años, hay más niños que están esperando por familias que los adopten que papás (inscritos) y la espera, si antes estaba muy marcada por el proceso, hoy día también está marcada por menos familias que son declaradas idóneas para adoptar, lo que redunda en los tiempos de espera de nuestras niñas y niños", sostuvo la representante de la ONG, añadiendo que la mayoría de quienes aguardan son grupos de hermanos, mayores de nueve años o niños con necesidades médicas específicas.

Tiempos de tramitación y perfil de las solicitudes

Respecto a los plazos, la profesional precisó que la tramitación judicial y de protección puede extenderse hasta tres años y medio. Sin embargo, enfatizó que la espera final depende directamente de las expectativas del solicitante: "Si tú quieres adoptar una guagüita sanita, sin antecedentes de consumo de alcohol y droga de los padres, la espera se va a extender más; si tienes apertura para un niño o niña más grande o para grupos de hermanos, tu espera podría ser muy cortita", indicó.

Por último, junto con valorar avances normativos como el matrimonio igualitario y la nueva ley del sector, Ramírez instó a promover la cultura del acogimiento e informar sobre los distintos modos de cuidar.

"Falta todavía poner a la infancia en el lugar de preocupación de todos y todas y promover también la cultura del acogimiento (...) Hay distintos modos de cuidar: si no quieres adoptar, puedes ser familia de acogida, pero también hay niños en el sistema que están esperando por su familia definitiva", remarcó.

En esa línea, la fundación se encuentra impulsando la colecta nacional "La Espera" para financiar apoyos especializados a menores institucionalizados, recibiendo aportes en fadop.cl y colectafadop.donando.cl.