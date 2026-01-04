Vicente Pizarro encamina su salto internacional: Se acerca a Rosario Central

El plantel de Colo Colo puede sufrir una baja sensible en los próximos días. Vicente Pizarro, uno de los valores más exportables de la cantera, tiene avanzadas conversaciones para dejar el fútbol chileno y dar su primer salto internacional, específicamente a Rosario Central de Argentina.

Según informó ESPN, el cuadro rosarino avanza en la contratación del mediocampista. Las tratativas se encuentran encaminadas y existe optimismo para cerrar su llegada al equipo en el corto plazo.

El principal interesado en contar con el futbolista es Jorge Almirón. El exentrenador del "Cacique", quien asumió la banca del elenco "Canalla" para este 2026, conoce perfectamente las condiciones del jugador y solicitó expresamente su fichaje para potenciar su mediocampo.

El medio TNT Sports complementó la información, detallando que el interés surgió durante la última semana de 2025.

Pizarro viene de un año sobresaliente en lo personal, donde sumó siete goles, convirtiéndose en su temporada más efectiva frente al arco rival.

El futuro del volante se comenzará a definir en las próximas horas. Este miércoles está citada una reunión de directorio en Blanco y Negro, instancia que deberá analizar los montos y condiciones de la operación para visar la salida del futbolista que acumula 174 encuentros como profesional con la camiseta "alba".