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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Víctor Méndez está en la órbita de un gigante del fútbol mexicano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El volante fue una de las figuras en la temporada del campeón Colo Colo.

Víctor Méndez está en la órbita de un gigante del fútbol mexicano
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Víctor Felipe Méndez, volante de La Roja y figura del campeón Colo Colo, apareció en la órbita de Club América, uno de los gigantes del fútbol mexicano.

Según informó el portal Fútbol Total, las "Águilas" están detrás de los pasos del volante, destacando que su carta, de acuerdo a Transfermarkt, está estimada en un valor de 1.7 millones de dólares.

Méndez, de 27 años, tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier negociación por el jugador tiene que ser directa con Blanco y Negro.

En la campaña del campeón, Méndez ha anotado dos goles y registra seis asistencias, faltando tres fechas aún por disputar en la Liga de Primera 2026.

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