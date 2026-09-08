Vidal elogió a Leandro Hernández: Es el jugador más vendible en estos momentos para Europa

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, invitó a Leandro Hernández a su canal de Youtube y le dedicó elogios por su rendimiento en la temporada de los albos, señalando que es "el jugador más vendible" para Europa.

"Llegó la figura, es el jugador mas vendible en estos momentos para Europa. Tiene que valer caro, este es de los buenos", dijo el "King" al presentar al joven atacante de los albos.

Sin embargo, Vidal fue cauto y remarcó que Hernández aún debe dar otro paso antes de partir al extranjero.

"El 'Chino' se tiene que quedar para la Libertadores del próximo año y después irse a Europa", lanzó Vidal.

Por último, Vidal respondió a consultas de los hinchas, que compararon a Hernández con Alexis Sánchez, goleador histórico de La Roja y bicampeón de América con el "King".

"Se gira super rápido, por eso digo que tiene cosas parecidas a Alexis. En el medio es muy difícil cuando tienes jugadores que te giran rápido", explicó Vidal.