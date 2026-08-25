Vidal elogió a Vozinha: Es ágil y atajador, me sorprendió

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, contó detalles de su relación con Vozinha, refuerzo de los albos y estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, y dedicó elogios al veterano arquero, afirmando que quedó sorprendido por su nivel en los entrenamientos.

"En los entrenamientos, es un muy buen arquero, de verdad...tiene 40 años, pero es ágil, atajador, me sorprendió", contó Vidal en una transmisión en sus redes sociales.

"Es increíble, no es que se tire con las dos manos, puede reaccionar con una, tiene esa facilidad que pocos arqueros tienen, que puede atajar con una mano. Tiene estilo europeo, jugó mucho tiempo en Portugal y me ha sorprendido mucho", explicó el "King".

Respecto al día a día con el arquero, Vidal remarcó que "con Vozinha nos llevamos muy bien, hablamos mucho, hemos hecho buena amistad y compartimos harto".

"Siempre le estoy preguntando cómo está, cómo se siente. Claramente no voy a estar sacándome fotos para que salga ahí y vender humo. Pero con él tenemos una relación muy grata. Compartimos, después de los entrenamikentos vamos al sauna, cuatro o cinco jugadores siempre vamos, y conversamos harto", aseguró Vidal.

Por último, el capitán albo manifestó su deseo para que Vozinha debute este miércoles en el partido ante Unión Española, a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Nacional, en la última fecha de la Copa Chile.

"Ojalá juegue el miércoles y si le toca, que lo haga muy bien", cerró Vidal.