[VIDEO] "Campeón hay uno solo": Vozinha se lució con cántico de Colo Colo

Vozinha, arquero de Colo Colo, protagonizó un épico momento durante las celebraciones por la conquista del título, luego de sumarse al tradicional cántico "Campeón hay uno solo", en un registro que fue compartido por el propio club a través de sus redes sociales.

El guardameta caboverdiano fue uno de los protagonistas de la victoria por 2-1 ante Ñublense en Chillán, luego de realizar una atajada decisiva en los descuentos que permitió mantener la ventaja conseguida gracias al gol de Marcos Bolados y asegurar la estrella 35 del conjunto "albo".

Tras el encuentro, el experimentado portero había expresado su felicidad por conseguir el campeonato y dedicado el logro a su familia, a Cabo Verde y a los hinchas de Colo Colo.

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