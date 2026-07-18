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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Colo Colo rompió la paridad ante Millonarios con un tiro certero de Aquino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Matías Fernández Cordero aportó la asistencia.

[VIDEO] Colo Colo rompió la paridad ante Millonarios con un tiro certero de Aquino
 Captura (ESPN)
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Colo Colo pegó primero en su visita a Millonarios en Colombia con la efectiva aparición de Claudio Aquino que colocó el 1-0 del duelo amistoso.

El volante recibió un pase filtrado de Matías Fernández Cordero y abrió la cuenta con un tiro cruzado rasante al minuto 70, pese a lo difícil del ángulo de remate.

- Revisa la conquista del "Cacique":

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