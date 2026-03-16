[VIDEO] "Este nombre no es bienvenido": El gesto de Mosa con hincha que usaba la camiseta de Lucero

El rencor en Colo Colo con Juan Martín Lucero, actual jugador de Universidad de Chile, está más vivo que nunca, con Aníbal Mosa protagonizando un llamativo momento junto a un hincha que portaba la antigua camiseta del "Gato" antes del partido con Huachipato.

"Usted no puede venir con esa camiseta, así que le vengo a hacer una propuesta: Usted se saca esa polera y nosotros le damos una nueva", señaló al fanático, que aceptó de inmediato.

Uno de los seguidores que filmó el momento lanzó la casaquilla de Lucero al suelo y le pidió a Mosa que la pisara, pero este la levantó ya que "tiene la insignia de Colo Colo".

"Vamos a mostrar aquí a la gente por qué le pedimos al señor que se la cambie. Este nombre no es bienvenido aquí", agregó Mosa, mientras colocaba hacia abajo el nombre de Lucero. "La vamos a tirar a la hoguera", cerró.

- Revisa la secuencia: