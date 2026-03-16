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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] "Este nombre no es bienvenido": El gesto de Mosa con hincha que usaba la camiseta de Lucero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El presidente de Blanco y Negro realizó un duro "termeo" contra el delantero argentino.

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El rencor en Colo Colo con Juan Martín Lucero, actual jugador de Universidad de Chile, está más vivo que nunca, con Aníbal Mosa protagonizando un llamativo momento junto a un hincha que portaba la antigua camiseta del "Gato" antes del partido con Huachipato.

"Usted no puede venir con esa camiseta, así que le vengo a hacer una propuesta: Usted se saca esa polera y nosotros le damos una nueva", señaló al fanático, que aceptó de inmediato.

Uno de los seguidores que filmó el momento lanzó la casaquilla de Lucero al suelo y le pidió a Mosa que la pisara, pero este la levantó ya que "tiene la insignia de Colo Colo".

"Vamos a mostrar aquí a la gente por qué le pedimos al señor que se la cambie. Este nombre no es bienvenido aquí", agregó Mosa, mientras colocaba hacia abajo el nombre de Lucero. "La vamos a tirar a la hoguera", cerró.

- Revisa la secuencia:

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