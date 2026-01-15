Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Fernando de Paul fue héroe de Colo Colo en el triunfo por penales ante Olimpia
Autor: Redacción Cooperativa
El arquero le dio la victoria a los albos en la Serie Río de La Plata.
El arquero Fernando de Paul fue el héroe de Colo Colo este jueves, al atajar dos penales en la definición 4-3 ante Olimpia, tras el empate 0-0 en la Serie Río de La Plata.
De Paul atajó el segundo penal, ejecutado por Fernando Cardozo, y el quinto, que disparó Rodrigo Pérez, permitiendo el festejo de los albos en su primer partido del año.
Revisa el resumen del partido: