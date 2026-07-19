Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago10.9°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Insólito: Arbitro amonestó dos veces a Jeyson Rojas y olvidó expulsarlo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lateral de Colo Colo continuó en la cancha pese a ser amonestado por segunda vez durante el amistoso disputado en Bogotá.

[VIDEO] Insólito: Arbitro amonestó dos veces a Jeyson Rojas y olvidó expulsarlo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una insólita situación protagonizó Jeyson Rojas, lateral de Colo Colo, durante el triunfo por 1-0 frente a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá, luego de recibir dos tarjetas amarillas sin ser expulsado por el árbitro.

La primera amonestación llegó a los 51 minutos, tras una infracción cerca de la línea de fondo. A los 79', el defensor sujetó de la camiseta a un rival para frenar un avance y volvió a ver la tarjeta amarilla, pero el juez omitió mostrarle la roja y permitió que siguiera jugando.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, advirtió la situación y sustituyó poco después a Rojas para evitar inconvenientes. El cuadro "albo" mantuvo a sus 11 futbolistas y terminó imponiéndose con un gol de Claudio Aquino.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada