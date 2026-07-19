[VIDEO] Insólito: Arbitro amonestó dos veces a Jeyson Rojas y olvidó expulsarlo

Una insólita situación protagonizó Jeyson Rojas, lateral de Colo Colo, durante el triunfo por 1-0 frente a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá, luego de recibir dos tarjetas amarillas sin ser expulsado por el árbitro.

La primera amonestación llegó a los 51 minutos, tras una infracción cerca de la línea de fondo. A los 79', el defensor sujetó de la camiseta a un rival para frenar un avance y volvió a ver la tarjeta amarilla, pero el juez omitió mostrarle la roja y permitió que siguiera jugando.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, advirtió la situación y sustituyó poco después a Rojas para evitar inconvenientes. El cuadro "albo" mantuvo a sus 11 futbolistas y terminó imponiéndose con un gol de Claudio Aquino.