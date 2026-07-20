Desborde del río Elqui obliga a extender el corte de agua en La Serena y Coquimbo

La empresa sanitaria Aguas del Valle informó que las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, sumadas a la extrema turbiedad del río Elqui y su posterior crecida y desborde, han provocado una situación crítica y que mantiene fuera de operación parte importante de la infraestructura sanitaria que abastece a la conurbación La Serena-Coquimbo.

La magnitud del evento ha generado inundaciones, activación de quebradas y extensas zonas cubiertas por barro, sedimentos, rocas y material aluvional. Estas condiciones afectaron instalaciones estratégicas para la producción de agua potable, provocaron la pérdida de enlaces eléctricos y bloqueo de los accesos a distintos recintos operacionales.

Debido a este escenario, la empresa mantiene la suspensión del servicio iniciada ayer a las 20:00 horas en sectores de La Serena y Coquimbo, además de ampliar el perímetro de afectación del corte de suministro.

"La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones. Hoy nuestro esfuerzo está enfocado en mantener y reforzar el abastecimiento alternativo para la comunidad, mientras trabajamos para recuperar el acceso a nuestros recintos y poder determinar la magnitud de las afectaciones provocadas por esta emergencia", explicó el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

El ejecutivo agregó que "mientras no podamos ingresar de manera segura y verificar el estado de las instalaciones, resulta imposible dimensionar la magnitud de los daños o establecer un plazo confiable para recuperar la producción de agua potable. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles junto a las autoridades y equipos de emergencia".

La empresa mantiene desplegado su plan de contingencia para apoyar a la comunidad mientras se extienda la emergencia, con más de 100 estanques distribuidos en distintos puntos de la conurbación.