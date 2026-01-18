Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago22.8°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Javier Correa logró su doblete y volvió a empatar para Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] Javier Correa logró su doblete y volvió a empatar para Colo Colo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero argentino Javier Correa se transformó en figura para Colo Colo luego de lograr su doblete ante Alianza Lima en el duelo amistoso que ambos elencos juegan en el marco de la Serie de la Plata.

El goleador, que ya había marcado el 1-1, ahora apareció para anotar 2-2 con un cabezazo aprovechando el bien tiro libre servido por Tomás Alarcón.

Mira acá el tanto

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada