[VIDEO] Javier Correa logró su doblete y volvió a empatar para Colo Colo

El delantero argentino Javier Correa se transformó en figura para Colo Colo luego de lograr su doblete ante Alianza Lima en el duelo amistoso que ambos elencos juegan en el marco de la Serie de la Plata.

El goleador, que ya había marcado el 1-1, ahora apareció para anotar 2-2 con un cabezazo aprovechando el bien tiro libre servido por Tomás Alarcón.

Mira acá el tanto