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[VIDEO] La camiseta vino en paracaídas: "Ardilla" Alvarez llegó con la "29" de Vozinha
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Su aterrizaje fue uno de los grandes momentos de la jornada.
Su aterrizaje fue uno de los grandes momentos de la jornada.
El destacado paracaidista chileno Sebastián "Ardilla" Alvarez sorprendió al Estadio Monumental y a Vozinha con su aterrizaje en la cancha "David Arellano" para entregarle al arquero su camiseta con el dorsal número 29.
Alvarez es reconocido a nivel internacional por sus arriesgadas y espectaculares descensos. Además es uno de los rostros de las bebidas energéticas RedBull, marca que también auspicia al "Cacique".
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