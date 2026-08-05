[VIDEO] La camiseta vino en paracaídas: "Ardilla" Alvarez llegó con la "29" de Vozinha

El destacado paracaidista chileno Sebastián "Ardilla" Alvarez sorprendió al Estadio Monumental y a Vozinha con su aterrizaje en la cancha "David Arellano" para entregarle al arquero su camiseta con el dorsal número 29.

Alvarez es reconocido a nivel internacional por sus arriesgadas y espectaculares descensos. Además es uno de los rostros de las bebidas energéticas RedBull, marca que también auspicia al "Cacique".

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