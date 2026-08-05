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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast presentó en cadena nacional su "Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Incluye 30 proyectos, entre ellos "una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado".

Si en la megarreforma "nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes", afirmó.

Kast presentó en cadena nacional su
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