[VIDEO] La maqueta del nuevo Monumental será la gran atracción de la Expo Colo Colo

En el marco de la inauguración de la Expo Colo Colo, el club albo presentó este jueves la maqueta del nuevo Estadio Monumental.

Esta réplica formará parte del recorrido que los hinchas podrán realizar por el recinto de Macul a partir de este viernes 19 de junio.

La exhibición estará disponible hasta el 5 de julio e incluye un circuito por Pedrero que contempla tiendas, espectáculos en vivo, música, visitas de exjugadores e intervenciones artísticas.

Las entradas tienen un valor de 9.000 pesos de lunes a viernes, y de 12.000 pesos los sábados y domingos.