[VIDEO] La sorpresiva y emotiva visita de Lizardo Garrido a Mirko Jozic en Europa

Un momento de profunda emotividad vivieron los fanáticos de Colo Colo en redes sociales al viralizarse el sorpresivo reencuentro entre Mirko Jozic, el emblemático entrenador de la Copa Libertadores 1991, y uno de los referentes de aquel plantel, Lizardo "Chano" Garrido.

El encuentro fue gestionado por Lana Tonci, hija del director técnico croata, quien planificó la sorpresa y registró con su cámara el instante en que ambos se vieron en un parque en Europa.

En las imágenes se observa la evidente emoción del exdefensa central al divisar a Jozic a la distancia, así como la incredulidad del estratega al ver aparecer a quien fuera uno de sus dirigidos en la época más gloriosa del club popular.

"¡Don Mirko!", exclamó Garrido antes de fundirse en un afectuoso abrazo que se prolongó por varios segundos.

Tras el saludo, un sorprendido Jozic le preguntó: "¿Y tú qué estás haciendo aquí?". En ese instante se reveló la trastienda de la cita, confirmando que la hija del DT fue la artífice del momento. "¡Es una sorpresa!", señaló emocionada Lana durante la grabación.

Cabe recordar que, debido a su avanzada edad (86 años), el técnico croata no pudo viajar a Chile para participar de las actividades conmemorativas del Centenario de Colo Colo en este 2025. Sin embargo, este registro demuestra que el lazo entre el estratega europeo y los históricos del club popular se mantiene vigente.