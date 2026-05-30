Megarreforma: Oficialismo pidió al Socialismo Democrático no alinearse con el PC y el FA

En la antesala del inicio de la discusión del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda en el senado, desde el oficialismo pidieron al Socialismo Democrático no alinearse con el Partido Comunista y el Frente Amplio, mientras desde la oposición acusan un diálogo confuso desde el Ejecutivo.

El próximo martes 2 de junio, justo un día después de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, comenzará el debate del proyecto. Si bien, la iniciativa también pasará por las instancias de Trabajo y Medio Ambiente, se espera que en Hacienda se logre el acuerdo político-técnico que permita la aprobación con una mayoría transversal de votos.

Por el momento, La Moneda contaría con los 26 votos mínimos para aprobar la idea de legislar.

Por ello, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) hizo un llamado al Socialismo Democrático a no alinearse con el PC y el FA: "Creo que no va a suceder que rechacen la idea de legislar. Y si sucede, el golpe de vuelta que van a recibir por parte de la ciudadanía va a ser brutal. Esto de oponerse por oponerse no tiene mucho sentido".

"Tiene solo sentido para una oposición que no tiene nada que proponer, que está extraviada, que no encuentra la forma de hacer oposición. Pero si usted me dice: 'mire, se va a rechazar la idea de legislar y con esos votos no se va a permitir que gente reciba beneficios sociales', me parece que es algo muy duro", sostuvo.

Por ello, señaló que "yo llamo a mis colegas del Partido Socialista en particular, del Socialismo Democrático, en quienes confío si hay voluntad de tratar de llegar a algún arreglo, a que no cometan el error de seguir siendo vagones de cola del Partido Comunista y del Frente Amplio".

Senador Núñez acusa un diálogo confuso desde el Gobierno

Desde la otra vereda, el senador Daniel Núñez (PC) afirmó que existe un diálogo confuso desde el Ejecutivo: "Por una parte, uno ve al senador García-Ruminot haciendo un llamado al diálogo y, por otra, uno ve al ministro Quiroz y a personas como el senador Squella que siguen presa de su fanatismo ideológico, que están dispuestos a pasar la máquina y sacar adelante este proyecto aunque sea por un voto".

"Hay que hacer un debate serio, responsable, y eso requiere la capacidad de escuchar a todos los actores sociales, gremios, expertos que quieran opinar sobre este proyecto de ley. Y eso implica que, a lo menos, se requiere el mes de junio, julio e incluso agosto para poder tener una tramitación seria, que yo espero que no avale un proyecto de ley que le entrega grandes beneficios a las grandes fortunas de Chile", aseveró.