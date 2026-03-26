[VIDEO] "Le voy a decir a Chiellini y Marchisio": El elogio de Vidal a una de las figuras de Colo Colo

Por molestias físicas Arturo Vidal quedó fuera del triunfo de Colo Colo ante Deportes Concepción en Copa de la Liga, pero de todas formas llamó la atención por su reacción en vivo durante el partido, que acabó 3-1 para los albos en el "Ester Roa".

El "King" realizó una transmisión a través de la plataforma Kick, donde un seguidor destacó la actuación de Joaquín Sosa comparándolo jocosamente Paolo Maldini.

"Le voy a decir a (Giorgio) Chiellini y (Claudio) Marchisio. Es tarde allá (en Italia), son las cuatro de la mañana, si no los hubiera llamado. Están en la gerencia deportiva (de Juventus)", señaló Vidal con alegría.

"Me han dicho que cuando vea un crack, les diga. Me preguntan ahí; saben quién es Vidal", remató.

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