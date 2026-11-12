[VIDEO] Vozinha fue recibido con pasillo de campeón y "camotera" en Cabo Verde

El arquero Vozinha, reciente campeón con Colo Colo, recibió un especial homenaje de sus compañeros de la selección de Cabo Verde, quienes le realizaron un pasillo de honor, con "camotera", durante su reencuentro con el combinado africano, en reconocimiento a la conquista de la estrella 35 del conjunto de Macul.

El experimentado guardameta de 40 años viene de protagonizar una jornada inolvidable en el triunfo por 2-1 sobre Ñublense en Chillán, encuentro en el que realizó una atajada decisiva en los descuentos para evitar el empate y asegurar el título de la Liga de Primera 2026 para el conjunto dirigido por Fernando Ortiz.

Tras la consagración, Vozinha había dedicado el campeonato a su familia, sus compañeros, los hinchas de Colo Colo y a su país natal.

"Va para mi familia, para Cabo Verde, para todos mis compañeros y todos los hinchas de Colo Colo", manifestó el portero, quien ahora recibió el reconocimiento de sus compatriotas por su logro en el fútbol chileno.