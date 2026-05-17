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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEOS] Correa y Pastrán sellaron la paliza de Colo Colo a Ñublense en el Monumental

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los albos tuvieron su mejor noche en lo que va de la temporada.

[VIDEOS] Correa y Pastrán sellaron la paliza de Colo Colo a Ñublense en el Monumental
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Javier Correa y Lautaro Pastrán fueron los encargados de sellar la paliza de Colo Colo, anotando el quinto y sexto gol, respectivamente, en el triunfo por 6-2 sobre Ñublense en el Monumental, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Correa firmó su doblete con un lanzamiento penal, tras una mano que fue revisada en el VAR (62'). Aunque tras el festejo, generó preocupación el ariete, ya que salió reemplazado con molestias físicas.

Finalmente, Pastrán, apenas dos minutos después de su ingreso a la cancha, recibió asistencia de Erick Wiemberg y cerró el 6-2 definitivo.

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